Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram e seis estão desaparecidas devido às fortes chuvas que atingiram o nordeste do Brasil, onde mais de 50 mil pessoas foram retiradas das suas casas, de acordo com o último balanço da Defesa Civil.

Segundo a mesma fonte, o interior do estado de Pernambuco é a área mais afetada. Mais de 44 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Deste total, 2.656 pessoas perderam os imóveis, de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe).

No mesmo estado, duas pessoas morreram devido às chuvas e outras duas estão desaparecidas.