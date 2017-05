Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) de Portimão deteve na ilha da Madeira um homem suspeito de atacar a ex-companheira com ácido na via pública, em Alvor, causando-lhe queimaduras e ferimentos graves, informou hoje a força policial.

Segundo a PJ, o crime remonta à noite de 06 de maio, quando o suspeito, de 34 anos, "na sequência da rutura sentimental entre ambos, procurou vingar-se" da vítima, de 28 e britânica, lançando-lhe ácido em várias partes do corpo, com a ajuda de um cúmplice.

"Em execução de um plano previamente gizado, obteve o auxílio de um terceiro indivíduo, o qual na noite do dia 06 de maio, na zona de Alvor, Portimão (distrito de Faro), atingiu a vítima com ácido", lê-se no comunicado da PJ.