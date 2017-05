Actualidade

A Renamo acusou hoje as Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas de violarem a trégua entre as duas partes, mas a polícia rejeita as alegações e diz que a situação está calma.

Em declarações à Lusa, em Maputo, o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), António Muchanga, disse que as FDS obrigaram membros da direção do partido a abandonar o distrito de Tsangano, província de Tete, centro do país, sob ameaça de morte.

"Os membros da direção da Renamo no distrito de Tsangano foram forçados a abandonar o distrito e estão refugiados na cidade de Tete, no distrito de Moatize e no Malaui", afirmou António Muchanga.