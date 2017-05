Actualidade

O fórum internacional "Gaia todo um Mundo" pretende tornar este concelho do distrito do Porto na "nova Babel do desenvolvimento sustentável", reunindo especialistas de 20 países entre 15 e 18 de junho, anunciou hoje a organização.

O cambojano Leng Ouch, vencedor do Goldman Prize 2016, considerados os prémios "Nobel" do ambiente, e o britânico Geoffrey Lan, apontado como o mais consagrado jornalista em assuntos ambientais, são alguns dos 230 participantes esperados, desde especialistas, a músicos, artistas, ativistas e conferencistas de 20 países que, ao longo de quatro dias, irão debater e abordar as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável.

A estes juntar-se-ão personalidades como Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Robert Hall, presidente da Ecolise - European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability, e Gil Penha Lopes, investigador.