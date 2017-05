Actualidade

Al Di Meola, Átoa e Azeitonas vão atuar na Figueira da Foz, durante as Festas da Cidade da Figueira da Foz, que decorrem de 02 de junho a 02 de julho, com desporto, gastronomia e tradição.

A festa arranca a 02 de junho, sexta-feira, com Al Di Meola, guitarrista "virtuoso do jazz", que atua no Centro de Artes e Espetáculos (CAE).

A 10 de junho é a vez dos Átoa, num concerto de entrada livre no Jardim Municipal.