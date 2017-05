Migrações

O número de migrantes mortos no Mediterrâneo na semana passada aumentou para 58, enquanto mais de 100 outros estão desaparecidos, segundo um novo balanço da agência France Presse com base em dados da ONU e da guarda costeira líbia.

De acordo com os dados do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM), no total, mais de 10.000 migrantes foram socorridos ao largo da Líbia na semana passada e a maioria foi levada para Itália.

O ACNUR deu conta de um total de 50 mortos, entre os quais muitas mulheres e crianças, afogados, asfixiados ou esmagados no fundo das embarcações.