Actualidade

A secretaria-geral da presidência do Conselho de Ministros está a pedir aos serviços públicos que enviem, nas próximas três semanas, os relatórios das avaliações aos funcionários para compreender como foi aplicado o SIADAP entre 2015 e 2016.

Num e-mail a que a agência Lusa teve hoje acesso sobre a "recolha de dados para elaboração de relatório de aplicação do SIADAP em 2015/2016", a secretaria-geral da presidência do Conselho de Ministros lembra que a lei que cria o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho (SIADAP) prevê que sejam elaborados relatórios anuais sobre a sua aplicação.

Nesse sentido, "compete às secretarias-gerais elaborar relatórios síntese evidenciando a forma como o SIADAP 3 foi aplicado no âmbito dos serviços da sua área de intervenção" e compete depois à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) "elaborar o relatório anual que evidencie a forma como o SIADAP foi aplicado na Administração Pública em geral".