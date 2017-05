Actualidade

O avançado Ricardo Quaresma já chegou a Lisboa, mas vai falhar o jogo particular da seleção portuguesa com a congénere de Chipre, devido a lesão, informou hoje fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a mesma fonte, o avançado do Besiktas vai ficar ao cuidado do departamento médico da seleção nacional, a fim de recuperar da lesão contraída ao serviço do clube turco.

Portugal defronta o Chipre no sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo de preparação para o confronto com a Letónia, de qualificação para o Mundial de 2018, e para a Taça das Confederações, que se vai realizar entre 17 de junho e 02 de julho.