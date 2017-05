Actualidade

A exposição dedicada ao magazine &etc, que surgiu há 50 anos, antecedendo a editora &etc, com o inconformismo do antigo responsável da Ulisseia Vítor Silva Tavares, abre quarta-feira ao público pela última vez, na Biblioteca Nacional, em Lisboa.

"&etc. Prolegómenos para uma editora", a exposição, é comissariada pelo escritor, editor e livreiro Paulo da Costa Domingos, e acompanha todo o percurso do periódico, desde a sua forma inicial (1967-1971), como suplemento literário do Jornal do Fundão, até ao seu aparecimento como revista cultural autónoma (1973-1974), que daria lugar à editora &etc (1974-2016), sempre sob a direção de Vítor Silva Tavares, que morreu em Lisboa, em setembro de 2015.

Patente no Mezzanine da Biblioteca Nacional, a exposição reúne todos os exemplares da &etc, enquanto periódico, fotografias e objetos da época, associados à editora e ao seu criador, e deixa perceber o peso dos anos da ditadura, a sua decadência e a importância do pensamento, do humor, do inconformismo e da capacidade de perceber e assimilar novas tendências, na ação de resistência.