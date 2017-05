Actualidade

A defesa do suspeito do atropelamento mortal de Marco Ficini, ocorrido junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa da prisão preventiva, disse hoje à agência Lusa o advogado do arguido.

A 29 de abril, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa aplicou a medida de coação mais gravosa a Luís Pina, depois de presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o arguido ficado indiciado de um crime de homicídio qualificado na forma consumada e de quatro crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

O advogado Carlos Melo Alves explicou hoje que o recurso deu entrada na segunda-feira, no qual pede que seja revogada a prisão preventiva e aplicada uma medida de coação "não privativa da liberdade", ou, em alternativa, que o seu constituinte possa ficar sujeito à obrigatoriedade de permanência na habitação, com pulseira eletrónica.