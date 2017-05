Actualidade

O novo regime de valorização profissional dos funcionários públicos, publicado hoje em Diário da República, entra em vigor na próxima quinta-feira, abrindo caminho para que os trabalhadores em requalificação possam optar pelo regresso ao trabalho.

Com seis meses de atraso, o novo regime de valorização dos trabalhadores em funções públicas, que vem substituir o regime de requalificação, que colocava trabalhadores em inatividade recebendo apenas 40% do salário, foi publicado hoje em Diário da República, entrado em vigor no dia 01 de junho, quinta-feira.

"Mais vale tarde do que nunca", considerou à Lusa o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, lembrando que a medida deveria ter entrado em vigor em janeiro, atraso que "continuou a penalizar os trabalhadores".