CGD

A agência de 'rating' Moody's está preocupada com a capacidade de a Caixa Geral de Depósitos (CGD) gerar lucros, duvidando que isso aconteça em breve, e com o impacto dos prejuízos nos rácios de capital do banco público.

Num relatório para o mercado sobre a situação da CGD, a que a Lusa teve acesso, a Moody's faz uma análise dos últimos acontecimentos no banco público, nomeadamente a recapitalização feita nos últimos meses (e que devera ser concluída até setembro de 2018 com a última parte da emissão de dívida, reforçando o capital do banco em cerca de 5.000 milhões de euros) e a reestruturação em curso.

A Moody's destaca que, no âmbito destes planos, a CGD espera aumentar o rácio de capital CET1 para mais de 14% em 2020, o que a agência admite que aconteça nomeadamente devido ao plano de redução de ativos de risco.