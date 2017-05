Actualidade

O ex-vice-presidente do PSD Pedro Pinto confirmou que é candidato à liderança da distrital de Lisboa do partido, cujas eleições se vão disputar a 01 de julho.

Em declarações aos jornalistas, à margem das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até quarta-feira em Albufeira (Faro), Pedro Pinto explicou que na segunda-feira à noite teve uma reunião com "um conjunto de pessoas que representam todas as secções da Área Metropolitana de Lisboa, da JSD e dos TSD".

"Recebi da parte deles um conjunto de apoios para que me candidatasse. Estava a pensar no assunto e, desde ontem à noite decidi que estão reunidas as condições, sou candidato", afirmou.