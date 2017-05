Roland Garros

O tenista português Gastão Elias foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio francês de Roland Garros, ao perder com o britânico Kyle Edmund, em três 'sets'.

O número dois nacional falhou o acesso à segunda ronda de um 'Grand Slam' pela sétima vez, caindo diante do 49.º jogador mundial pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-5, em uma hora e 49 minutos.

Ainda não foi desta que o número dois nacional chegou à segunda ronda de um 'Grand Slam': depois das tentativas frustradas no Open da Austrália (2017), no Open dos Estados Unidos (2016), em Wimbledon (2013 e 2016) e também em duas edições anteriores do torneio parisiense (2014 e 2015), Elias voltou a cair à primeira.