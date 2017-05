Actualidade

O eixo central de Valongo é palco, de sexta-feira a domingo, da Feira da Regueifa e do Biscoito, bem como de um Mercado Oitocentista, evento com dezenas de iniciativas, promovidas em grande parte pela comunidade local.

Organizada pela câmara, a Feira da Regueifa e do Biscoito destina-se a valorizar e promover uma das marcas do concelho, apostando na presença das principais padarias e biscoitarias de Valongo, distrito do Porto.

Para o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, trata-se de "uma aposta ganha" pela "adesão cada vez maior da comunidade" e pelos "resultados muito positivos no tecido económico local", apontou.