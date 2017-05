Actualidade

O FC Porto anunciou hoje o recurso ao Conselho de Justiça da Federação de Andebol de Portugal (FAP) pelo indeferimento do protesto relativamente ao jogo com o Benfica, no qual perdeu a liderança, na penúltima jornada da prova.

O conselho técnico da FAP indeferiu hoje, por unanimidade, o protesto interposto pelo FC Porto, considerando não existirem fundamentos, e confirmou a vitória do Benfica, por 28-27, na nona e penúltima jornada do campeonato, a primeira em que os 'dragões' não estiveram no comando da competição, perdido para o Sporting.

O FC Porto contesta dois erros de arbitragem ocorridos nos derradeiros segundos do encontro da Luz, o primeiro dos quais um golo que entende mal anulado a Alexis Borges, na conclusão de uma situação de advertência de jogo passivo, que colocaria os portistas na frente por 27-28 - na resposta, o Benfica marcou e assim atingiu a vantagem final.