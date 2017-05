Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou hoje o lançamento do Programa Renda Acessível, que prevê o arrendamento de milhares de fogos a preços reduzidos, proposta que apenas mereceu o voto contra do Bloco de Esquerda.

O Programa Renda Acessível prevê o arrendamento a custo reduzido de 6.000 fogos em 15 zonas da cidade, através de parcerias do município com o setor privado: enquanto o primeiro disponibiliza terrenos e edifícios que são sua propriedade, ao segundo caberá construir ou reabilitar.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Parque das Nações Por Nós (PNPN), PAN, MPT e Cidadãos Por Lisboa (deputados independentes eleitos nas listas socialistas), a abstenção do PEV, PCP, PSD e CDS-PP, e o voto contra do BE.