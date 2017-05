Actualidade

A greve dos tripulantes de cabine da transportadora aérea SATA, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, mantém-se, informou hoje fonte sindical, após reunião com a administração da empresa, que vai formalizar uma proposta.

"Tivemos uma reunião, mas a SATA ainda não tem uma proposta consolidada para apresentar e não podemos travar esta greve, mas pelo menos a pressão que o presidente do Governo Regional provavelmente colocou deu frutos", disse à agência Lusa Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Elementos do sindicato e da administração da empresa açoriana reuniram-se hoje em Lisboa, num encontro que durou sete horas.