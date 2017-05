Actualidade

A Comissão Política Permanente Regional do PAN-Madeira anunciou hoje a sua dissolução devido à "atitude centralista dos órgãos nacionais do partido em Lisboa".

"A razão de tal decisão unânime é motivada pela atitude centralista dos órgãos nacionais do partido em Lisboa, que, de há muito tempo para cá, têm revelado uma completa falta de abertura às nossas propostas, tendo demonstrado uma total falta de compreensão em relação às especificidades regionais insulares e não dando espaço a esta comissão para agir regionalmente de acordo com as realidades locais", refere a estrtura madeirense, em comunicado.

A nota hoje distribuída salienta que "o PAN, através dos seus órgãos sediados em Lisboa, é dos poucos partidos de entre o espetro político nacional que não possibilita que as suas delegações regionais possam decidir com autonomia integrar coligações de âmbito autárquico ou regional".