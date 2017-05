TAP/Privatização

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje à Lusa que espera "no máximo" até julho ter nomeado a equipa de gestão da TAP, esperando que os representantes indicados pelo Estado estejam "muito em breve a trabalhar".

"Demos os passos essenciais para chegar a essa fase [na TAP], neste momento tenho a expetativa que no mês de junho ou no mês de julho, no máximo, tenhamos a equipa nomeada e tenhamos toda a operação consolidada, nomeadamente a posição maioritária do Estado como maior acionista na empresa e esta recuperação da posição estratégica do Estado na TAP", afirmou o governante à margem da cerimónia da inauguração do escritório da japonesa Marubeni em Lisboa.

"A nossa equipa estará muito em breve a trabalhar", acrescentou.