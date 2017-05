Mercado

Em dez épocas, o Benfica mudou sete vezes de guarda-redes e ganhou cinco Ligas. Rivais mudaram bem menos.

Até ao fim da noite desta terça-feira, ainda não havia uma confirmação oficial – o Benfica apenas disse à CMVM estar a negociar com o Man. City –, mas até Rui Vitória, na entrevista que deu à SIC, já falou da saída de Ederson como um facto consumado. O jovem guarda-redes deverá render entre 40 e 50 milhões de euros.

Para suceder ao brasileiro, as águias poderão apostar no compatriota Júlio César, que ontem esclareceu que o fim de ciclo por si mencionado na final da Taça de Portugal não era um anúncio da saída, mas uma referência ao completar do palmarés de troféus nacionais.

Caso a aposta recaia num novo guardião, provavelmente contratado durante o mercado, seria o oitavo titular do Benfica na última década.

Desde 2007/08, se considerarmos que um guarda-redes pode ser considerado titular quando completa pelo menos dez jogos do campeonato, as águias têm sete nomes que preenchem esse requisito.

São eles Quim e Moreira (na época em que o internacional português teve uma lesão grave), dos dois únicos portugueses, e Roberto, Artur Moraes, Oblak, Júlio César e Ederson.

No mesmo período de tempo, a baliza do FC Porto foi ocupada por três homens: Helton, Fabiano e Casillas.

Dragões que dividiram com as águias os campeonatos conquistados: cinco para cada um durante o período de tempo em análise, com um ascendente inicial do FC Porto e o recente tetra do Benfica.

Curiosamente, o Sporting foi a equipa mais estável num posto que é tido como indispensável para o sucesso e onde os livros mandam que se deve mexer o menos possível: Rui Patrício foi dono e senhor do lugar.

Independentemente de quem fez companhia ao internacional português - e o também internacional Beto foi o último - Patrício foi praticamente hegemónico desde que foi lançado por Paulo Bento.