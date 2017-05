Actualidade

O Ministério da Administração Interna vai criar dois grupos de trabalho para elaborar, até 30 de setembro, uma proposta de revisão da Lei de Financiamento das Associações Humanitárias e Bombeiros e operacionalizar a criação do Cartão Social do Bombeiro.

Esta foi uma das resoluções da reunião de hoje entre a ministra da Administração Interna, o secretário de Estado da Administração Interna e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), com o objetivo de encontrar soluções para questões como o financiamento das corporações.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ministério explica que os dois grupos de trabalho a criar contam com a participação da Liga dos Bombeiros e visam corrigir alguns desajustamentos verificados na aplicação da lei aprovada em 2015, assim como operacionalizar a criação do Cartão Social do Bombeiro.