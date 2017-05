Centro Cultural de Belém

CCB apresentou ontem o essencial da sua programação para 2017-2018, onde o pai da Ópera dá nome a um festival. Iniciativas gratuitas estão de volta.

Um ciclo de música dedicado ao compositor italiano Claudio Monteverdi (1567-1643) – considerado o pai da Ópera – abre, a 14 de setembro, a temporada 2017-2018 do Centro Cultural de Belém (CCB), apresentada ontem em Lisboa por Elísio Summavielle.

O presidente do conselho de administração daquela instituição anunciou que, a título de novidade, o programa passa a organizar-se por ciclos temáticos.

Assim, depois do Festival Monteverdi (que inclui a apresentação da ópera ‘Orfeu’ e da composição sacra ‘Vésperas de Nossa Senhora’), seguem-se um ciclo dedicado à cultura grega – intitulado ‘De Zeus a Varoufakis’ (acontece em fevereiro e março de 2018) – e o ciclo ‘Tirai os Pecados do Mundo’, que vive sob o signo do pintor Hieronymus Bosch e que terá lugar entre abril e maio do próximo ano.

Em maio e julho, o programa do CCB será dedicado à temática marítima, com o ciclo ‘No Fundo Portugal é Mar’.

Antes do arranque da nova temporada, porém, e à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, regressa a Belém a iniciativa ‘CCB de Verão’.

A partir de dia 1 de julho e até 8 de setembro há concertos (de jazz e músicas do mundo) e filmes musicais para ver à borla, entre o Jardim das Oliveiras e a Praça CCB.

Na música, destaque para a atuação de Noa, a 8 de julho. No cinema, serão exibidos em ecrã gigante espetáculos tão memoráveis quanto o concerto de Amy Winehouse em Londres (gravado em 2006) e o show ‘David Bowie: A Reality Tour, Dublin’, com que o cantor inglês recordou trinta anos de carreira.

No capítulo das novidades, Elísio Summavielle revelou ainda o tema para a próxima edição dos Dias da Música em Belém.

A maratona musical acontecerá de 26 a 29 de abril, sob o título ‘Castigos, Culpas e Graças Divinas’.