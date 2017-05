Actualidade

Os Estados Unidos condenaram, em comunicado, o duplo atentado levado a cabo pelo Estado Islâmico em Bagdade, em que pelo menos 30 pessoas morreram e uma centena ficaram feridas em pleno período do Ramadão.

"Estes ataques brutais, que rompem o jejum do Ramadão, cujas vítimas incluíram crianças inocentes e idosos que levantavam as suas pensões, revelam mais uma vez a selvajaria sem sentido do inimigo que enfrentamos", indicou o Departamento de Estado.

"Sublinhamos o disse recentemente o Presidente [Donald Trump]: 'Todos os que valorizam a vida devem unir-se para encontrar, desmascarar e eliminar estes assassinos e extremistas", acrescenta o comunicado.