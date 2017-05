Actualidade

Proibir fumar nicotina em todos os locais fechados, multar o "prevaricador" que fume em sítios proibidos, aumentar "exponencialmente" o preço do tabaco e comparticipar as drogas para desabituação tabágica são medidas hoje defendidas pela Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP).

Em entrevista à Lusa, no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que é hoje celebrado, o presidente da FPP, José Alves, destacou quatro políticas "fundamentais" antitabágicas, começando por enumerar a proibição de fumar nicotina, seja tabaco aquecido, seja tabaco normal, seja nicotina eletrónica, em todos os lugares fechados.

Penalizar o "prevaricador" que fume em locais proibidos é a segunda medida que o presidente da FPP destaca.