Actualidade

Um atentado com um carro armadilhado matou hoje 49 pessoas e feriu mais de 300 em Cabul, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo, segundo o Ministério da Saúde Pública do Afeganistão.

"Até agora há 49 mortos e 320 feridos em hospitais", disse à agência Efe o porta-voz do ministério, Wahidullah Majroh.

A explosão aconteceu pelas 08:25 (04:55 em Lisboa), no distrito policial 10, perto da praça de Zanbaq, na área diplomática da capital, informou na sua conta oficial de Twitter o porta-voz do Ministério afegão do Interior, Najib Danish.