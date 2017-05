Actualidade

As embaixadas de França e da Alemanha sofreram "danos materiais" com o atentado que ocorreu hoje no bairro diplomático de Cabul, informou a ministra dos Assuntos Europeus francesa, Marielle de Sarnez.

"Há danos materiais na embaixada de França, e há também danos materiais na embaixada da Alemanha", disse à rádio Europe 1, acrescentando que não há para já informação sobre a existência de vítimas.

Um atentado com um carro armadilhado matou hoje 49 pessoas e feriu mais de 300 em Cabul, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo, segundo o Ministério da Saúde Pública do Afeganistão.