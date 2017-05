Actualidade

A Coreia do Norte ameaçou hoje estar prestes a lançar um míssil balístico intercontinental (ICBM) depois de Washington ter anunciado ter realizado um teste de interceção de mísseis no Pacífico.

Na terça-feira, os Estados Unidos indicaram que um míssil intercontinental lançado da base da Força Aérea de Vandenberg na Califórnia foi intercetado com êxito por um míssil disparado do Centro de Testes Reagan instalado nas ilhas Marshall, no Pacífico.

Na sequência do teste norte-americano a Coreia do Norte diz estar "preparada" para um novo ensaio.