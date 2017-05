Actualidade

A taxa de inflação homóloga recuou para os 1,4% em maio, na zona euro, face aos 1,9% de abril, segundo uma estimativa hoje publicada pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), o setor da energia foi o que viu os preços aumentarem mais em maio (4,6%, face aos 7,6% de abril), seguindo-se o da alimentação álcool e tabaco (1,5%, estável na comparação com abril), dos serviços (1,3%, que se comparam com os 1,8% de abril) e dos bens industriais não energéticos (0,3%, estável face a abril) .

Um novo boletim sobre a inflação em maio, com dados para a UE, será divulgado em 16 de junho.