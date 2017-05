Actualidade

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, condenou veementemente o atentado de Cabul que fez hoje pelo menos 80 mortos segundo o último balanço provisório.

Segundo as autoridades, o atentado que ainda não foi reivindicado foi levado a cabo por um bombista suicida que fez explodir um carro armadilhado numa zona onde se situam várias representações diplomáticas da capital afegã.

"Os terroristas, mesmo no mês sagrado do Ramadão, no mês de deus e de oração, não param a matança do nosso povo inocente", refere a nota emitida pelo gabinete do chefe de Estado afegão.