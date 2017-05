Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o homem suspeito do homicídio de um taxista no passado dia 20 na Amadora, informou hoje a força de segurança.

Segundo o comunicado da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, o detido, de 21 anos, está indiciado pela prática de crimes de homicídio agravado qualificado consumado, homicídio qualificado na forma tentada e roubo agravado.

"A investigação apurou que o detido será o responsável pela autoria dos factos ocorridos na madrugada do passado dia 20 de maio, no concelho da Amadora, os quais vitimaram mortalmente um condutor de táxi, atingido por vários golpes de arma branca no interior da sua viatura", refere a PJ.