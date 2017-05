Actualidade

A investigadora britânica Karen Armstrong, especializada em religiões, venceu o prémio Princesa das Astúrias de Ciências Sociais deste ano, anunciou hoje o júri.

"Nas suas obras, Armstrong encontrou na compaixão o elemento comum a todas as religiões", afirma o júri, que a considera uma das maiores autoridades atuais no conhecimento do judaísmo, cristianismo e islamismo.

APN // PMC