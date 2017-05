Venezuela

O presidente do Parlamento Europeu (PE), António Tajani, defendeu hoje a adoção de sanções contra a Venezuela pela União Europeia (UE), e vai escrever aos seus homólogos do Conselho Europeu e da Comissão Europeia para avaliarem as medidas.

"Os EUA impuseram sanções" contra a Venezuela, disse Tajani, acrescentando que a UE "deveria considerar a adoção deste tipo de medidas".

"Vou escrever ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para saber que medidas destas é possível adotar", disse Tajani, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Júlio Borges.