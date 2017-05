Actualidade

O Banco de Poupança e Crédito (BPC), detido pelo Estado angolano e em reestruturação, fechou 2016 com um prejuízo de 29,5 mil milhões de kwanzas (159,1 milhões de euros), informou hoje à Lusa a instituição.

As contas do banco, o maior do país e em processo de reestruturação devido à elevada carteira de crédito malparado, superior a 1,2 mil milhões de euros, foram aprovadas em assembleia-geral na terça-feira e contrastam com o resultado positivo em 8,3 mil milhões de kwanzas (44,7 milhões de euros) em 2015.

Na informação enviada à Lusa, o BPC justifica o resultado líquido negativo com as "decisões assumidas pelo atual conselho de administração", de constituir 72,7 mil milhões de kwanzas (392,2 milhões de euros) para "imparidades e provisões" do exercício de 2016.