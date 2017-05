Autárquicas

O ex-autarca Valentim Loureiro vai candidatar-se como independente à Câmara de Gondomar, que liderou durante 20 anos e à qual não concorreu em 2013 por causa da lei de limitação de mandatos, revelou à Lusa fonte da candidatura.

O ex-militante do PSD completou cinco mandatos como presidente da Câmara de Gondomar (entre 1993 e 2013), distrito do Porto, fruto de cinco atos eleitorais: nas três primeiras eleições, o então social-democrata foi o candidato do PSD e, nas duas autárquicas seguintes, apresentou-se como independente.

Em 2013 a lei da limitação de mandatos impediu uma sexta candidatura, mas Valentim Loureiro encabeçou a lista à Assembleia Municipal da candidatura do Movimento Independente "Valentim Loureiro - Gondomar no Coração", que apresentava Fernando Paulo como cabeça-de-lista à autarquia e não foi a votos por ter sido rejeitada pelo Tribunal Constitucional a menos de duas semanas das eleições.