Actualidade

A artista britânica residente em Lisboa Emily Wardill vai apresentar novas obras na exposição "No Trace of Accelarator", com o fogo como elemento catalisador, que é inaugurada na quinta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian.

De acordo com a fundação, a artista, nascida em 1977, a viver e a trabalhar em Lisboa desde 2012, irá apresentar trabalhos recentes em filme e escultura, com curadoria de Rita Fabiana.

"Emily Wardill. No Trace of Accelarator", que é inaugurada na quinta-feira, às 18:30, e abre ao público na sexta-feira, vai ficar patente na Gulbenkian até 28 de agosto, na Coleção Moderna - Espaço Projeto, e na sala polivalente.