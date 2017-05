Actualidade

No Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (UC), uma viagem por um espaço com plantas de todo o mundo é também uma oportunidade para se falar de diversidade e de integração a turmas com crianças migrantes.

As crianças de uma turma do 4.º ano da escola básica de Almedina correm de uma árvore para outra, no Botânico de Coimbra, à procura das origens ou nomes das plantas, num exercício final de mais uma das sessões do projeto "A nossa casa é verde".

Pelo jardim, descobriram que o papiro vem do Egito, viram sequoias, um cedro dos Himalaias, o inhame - "uma planta cosmopolita" que existe em vários sítios -, ou estrelícias que "são africanas", explicava o monitor Filipe Correia às crianças.