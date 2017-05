Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, manifestou-se hoje contra a criação de círculos uninominais em Portugal, considerando que tal sistema poderia criar "uma hipermegageringonça".

Durante o primeiro painel das jornadas parlamentares do PSD, dedicado à reforma do sistema político e eleitoral, Luís Montenegro fez questão de se demarcar da proposta de um dos oradores, o académico e especialista em sondagens Rui Oliveira e Costa, que defendeu a criação de cem círculos uninominais conjugado com um círculo nacional.

O presidente da bancada do PSD defendeu que o essencial, numa futura reforma do sistema eleitoral, será definir o que se pretende com o voto popular: "apenas eleger deputados? É isto conjugável com a governabilidade do país?".