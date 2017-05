Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que os portugueses são um exemplo de um povo que cultiva a tolerância, a paz e que pratica "consensualmente" o diálogo entre civilizações, recusando fenómenos de xenofobia ou de populismos extremistas.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na sala do Senado da Assembleia da República após entregar os prémios Norte/Sul do Conselho da Europa à tunisina ativista dos Direitos Humanos Mbarka Brahmi e ao representante da presidente do Município de Lampedusa, Giuseppina Nicolinni, autarca italiana distinguida pelo seu empenho no acolhimento de refugiados.

O chefe de Estado, no seu discurso, salientou que a sua presença na cerimónia não poderá ser interpretada como "um ato meramente formal ou protocolar", mas antes "pretende exprimir o profundo apreço do povo português pela atuação do Conselho da Europa", sobretudo pela adesão desta organização internacional "aos nobres valores da sua matriz fundacional".