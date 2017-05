Actualidade

O PSD disse hoje que está satisfeito com a confirmação do crescimento assente no investimento e nas exportações, como os sociais-democratas defendiam, e desafia o Governo a manter ou acelerar o ritmo.

Em declarações aos jornalistas à margem das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem em Albufeira (Faro), o deputado do PSD Duarte Pacheco considerou que a confirmação de um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre indicia duas coisas.

"Que a retoma que foi iniciada em 2014 se confirma e a bom ritmo, e que isso acontece com base no investimento e nas exportações que são as verdadeiras molas do desenvolvimento económico, aquilo que sempre defendemos", disse.