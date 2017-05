Actualidade

O investimento apresentou, entre janeiro e março, o crescimento trimestral homólogo mais expressivo desde 1998 e as exportações tiveram, no mesmo período, a maior subida trimestral desde 2013, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE confirmou hoje que a economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período do ano passado, o desempenho homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) mais positivo desde o último trimestre de 2007.

Para este crescimento, a procura externa líquida contribuiu com 0,5 pontos percentuais (devido a um aumento superior das exportações que o das importações) e a procura interna com 2,3 pontos percentuais (com a aceleração do investimento a compensar um abrandamento do consumo privado).