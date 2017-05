Actualidade

O coletivo Infrações, dos designers Luísa Coder e José Russel, inaugura hoje à tarde a exposição "Love versus Power?", no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, onde ficará patente até 20 de agosto.

A mostra integra-se na "prática de Design de Produto (ou Anti Produto), de conteúdo amadurecido e consistentemente político, reivindicativo e utópico", que o coletivo reivindica para a sua ação.

Três cabides amovíveis em 'aço-mola' intitulados "Nosferatu", "Béla Lugozi" e "Barbarela", um candeeiro alto cuja luz sai de um foco de avião, de nome "Light Machine", e o "Manifesto Fluxus", do movimento artístico de vanguarda dos anos de 1960/1970, cujo inconformismo o coletivo português subscreve, contam-se entre as peças expostas no Museu de Arte Contemporânea.