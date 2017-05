Actualidade

O PSD anunciou hoje que quer ouvir no parlamento o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP) para que expliquem os motivos que estão na base de ameaça de protestos.

"O grupo parlamentar do PSD está extremamente preocupado com a situação de polémica e de crispação que está a existir na justiça, particularmente com os magistrados do Ministério Público e com os magistrados judiciais", afirmou Carlos Abreu Amorim, em declarações aos jornalistas à margem das jornadas parlamentares do PSD, que hoje terminam em Albufeira (Faro).

O vice-presidente da bancada do PSD afirmou que o partido "tudo fará" para diminuir essa crispação, mas para tal precisa de perceber "exatamente o que se está a passar" e por isso decidiu requerer a audição parlamentar de SMMP e ASJP.