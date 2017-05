Incêndios

O município de Mogadouro anunciou hoje vai comparticipar, na totalidade, a aquisição de um Veiculo Ligeiro de Combate a Incêndios Florestais (VLCI) destinado a reforçar a capacidade operacional dos bombeiros locais durante a próxima época de incêndios.

O novo veículo custou cerca de 54 mil euros, valor acrescido de IVA, e o qual deverá entrar ao serviço no início da fase "Charlie" (a fase mais crítica para a ocorrência de incêndios florestais) para assim reforçar o dispositivo de combate às chamas.

"A falta de um VLCI era notória. Em conversa com a direção da Associação Humanitária ficou prometido, no início do ano, o financiamento integral do novo veículo", explicou à Lusa o presidente da Câmara de Mogadouro, Francisco Guimarães.