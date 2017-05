Actualidade

A escultura do Arcanjo São Miguel, obra icónica do Museu Nacional de Arte Antiga, produzida no final do período barroco, terá sido criada pelo mestre escultor Nicolau Pinto (1723-1809), revela uma investigação de especialistas portugueses de várias instituições científicas.

A autoria surgiu na sequência do processo de restauro da peça, derrubada por um visitante do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, em novembro do ano passado, que regressou à exposição permanente, na Noite dos Museus, a 20 de maio.

Contactada pela agência Lusa, a coordenadora do processo de restauro, Maria João Vilhena, conservadora responsável pela Coleção de Escultura do MNAA, revelou que a autoria do Arcanjo São Miguel aponta para Nicolau Pinto, escultor de imagens com oficina estabelecida na calçada de Santo André, em Lisboa, que foi primeiro mestre de Joaquim Machado de Castro, um dos mais importantes escultores do Barroco português.