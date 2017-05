Novo Banco

A petição lançada pelo Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) a favor da proteção jurídica aos trabalhadores do Novo Banco, na mira de processos judiciais por parte dos clientes 'lesados' do papel comercial, já juntou 10.000 assinaturas.

"A petição lançada há dias pelo SNQTB, o sindicato mais representativo do setor bancário, apela à proteção dos trabalhadores do BES (atual Novo Banco), que participaram na venda de produtos que possam ter levado a perdas financeiras e que se encontram excluídos do acordo negociado entre o Governo, Banco de Portugal, CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] e os 'lesados do BES'", lê-se no comunicado hoje emitido pelo sindicato.

"Cerca de 10 mil pessoas em todo o país já assinaram o documento que foi entregue ao primeiro-ministro, António Costa, numa audiência solicitada hoje, dia 31, pelo SNQTB, que aguarda uma data", acrescentou a estrutura sindical, garantindo que "não aceita que os trabalhadores do Novo Banco sejam alvo de ações judiciais por parte dos 'lesados do BES'".