Actualidade

O grupo Luz Saúde comprou o British Hospital, segundo a informação hoje comunicada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que não é revelado o valor do negócio que ainda depende da 'luz verde' dos reguladores.

"A Luz Saúde informa que assinou hoje um contrato de compra e venda com a Capital Criativo, através do qual adquiriu a totalidade do capital social e direitos de voto das sociedades British Hospital - Lisbon XXI e Microcular - Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico e 90,41% do capital social e direitos de voto da sociedade British Hospital Management Care", lê-se na informação enviada ao mercado.

A compra pela Luz Saúde, que pertence aos chineses da Fosun, do grupo British Hospital está agora dependente da autorização da Autoridade da Concorrência.