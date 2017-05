Actualidade

Os trabalhadores da Seguradoras Unidas, entidade resultante da fusão entre a Tranquilidade e a Açoreana, acusam a empresa de tentar "desencadear um verdadeiro despedimento coletivo", exigindo que o Ministério do Trabalho trave a saída de 380 funcionários do grupo.

"O requerimento da Seguradora Unidas não visa, verdadeiramente, a declaração de empresa em processo de reestruturação, mas tão somente a obtenção do despacho do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para que os trabalhadores 'despedidos' possam ter direito ao subsídio de desemprego e assim aceitar 'pacificamente' a saída da companhia", lê-se numa moção hoje divulgada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (SINAPSA).

Esta moção foi aprovada após a realização de dois plenários de trabalhadores da Seguradoras Unidas, em Lisboa e no Porto, em 24 de maio.