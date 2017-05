Actualidade

O Alentejo vai ser a primeira região do país a ter um Observatório de Turismo Sustentável, para monitorizar a atividade turística e o impacto social e ambiental do setor, revelou hoje o Turismo de Portugal.

"Para termos um turismo mais sustentável, claramente, temos que ter mais conhecimento daquilo que é o nosso impacto no terreno e na sociedade. Basicamente, é isto que o observatório vai fazer, a um nível regional", explicou hoje à agência Lusa o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

O Turismo de Portugal, em comunicado, anunciou hoje que vai criar este Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo, em parceria com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Portalegre e o Instituto Politécnico de Santarém.