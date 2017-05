Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, defendeu hoje que Portugal estaria melhor se "a geringonça não se tivesse formado para obstaculizar" o Governo PSD/CDS-PP, que viu o seu programa chumbado no parlamento.

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram em Albufeira (Faro), Luís Montenegro questionou-se como estaria o país se o PS não tivesse chegado a um entendimento com BE, PCP e PEV para suportar no parlamento o seu executivo minoritário.

"Como estaria Portugal se esta geringonça não se tivesse formado para obstaculizar a continuação da governação PSD, como estaria Portugal? Eu não tenho dúvidas: estaria a crescer mais, com mais justiça social e a sustentar de forma mais coerente o futuro", afirmou Luís Montenegro.